POL-SU: Einbruch in mehrere Kellerräume

Troisdorf (ots) - Am Mittwoch (22. November) wurde in ein Einfamilienhaus im Troisdorfer Stadtzentrum eingebrochen. Der Bewohner war in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr nicht in seinem Haus in der Friedensstraße. In diesem Zeitraum wurde die Terrassentür aufgehebelt und das Wohnhaus nach Beute durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von rund 500 EUR entwendet. Die oder der Täter zogen die Terrassentür bei der Flucht hinter sich zu. Wer im Tatzeitraum etwas ...

mehr