Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in der Dämmerung

Troisdorf (ots)

Am Mittwoch (22. November) wurde in ein Einfamilienhaus im Troisdorfer Stadtzentrum eingebrochen. Der Bewohner war in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr nicht in seinem Haus in der Friedensstraße. In diesem Zeitraum wurde die Terrassentür aufgehebelt und das Wohnhaus nach Beute durchsucht. Es wurde Bargeld in Höhe von rund 500 EUR entwendet. Die oder der Täter zogen die Terrassentür bei der Flucht hinter sich zu. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221.

Die Polizei empfiehlt präventive Maßnahmen zum Schutz vor Einbrecher. Beleuchten Sie Ihr Grundstück mit Bewegungsmelder gesteuerten Außenleuchten; Benutzen Sie Ihre Rollläden; Sicherheitsverriegelungen an den Fenstern und Türen erschweren den Einbruch.

Hierzu beraten Sie gerne kostenlos die Fachberaterinnen und Fachberater der Kriminalprävention der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis. Die nächsten Beratungstermine in den Ausstellungsräumen der Polizei finden am 28.11.2023, 19.12.2023 und 23.01.2024 statt.

Anmeldungen werden unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de entgegengenommen. (Mü)

