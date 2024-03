POL-VIE: 240331 Viersen-Beberich: Einbruch während des Urlaubs

Kreispolizeibehörde Viersen

In der Zeit von letztem Sonntag bis Ostersonntag brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Brasselstraße in Viersen ein, während die Bewohner im Urlaub waren. Es wurde ein Fenster im Erdgeschoss eingeschlagen, durch das man vermutlich ins Objekt gelangte. In dem Einfamilienhaus sind mehrere Räume durchsucht worden. Welche Tatbeute gemacht wurde, ist bislang noch unbekannt Sollten Sie verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit gemacht haben, melden Sie dies bitte der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. / ff (346)

