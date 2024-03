Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240330 Kaldenkirchen: Verletzte E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall

Kaldenkirchen (ots)

240330 Kaldenkirchen: Verletzte E-Bike-Fahrerin bei Verkehrsunfall

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr wurde eine 34jährige Radfahrerin aus Brüggen beim Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem E-Bike die Kölner Straße in Kaldenkirchen auf dem linken Radweg in Richtung Ortsmitte. In Höhe der dortigen Jet-Tankstelle wollte ein 51jähriger Nettetaler mit seinem PKW von der Tankstelle rechts auf die Kölner Straße in Richtung Lobberich abbiegen. Er übersah die von rechts kommende E-Bike-Fahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell