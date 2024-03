Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Beinahe ein Jahr ohne Versicherungsschutz unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Dienstagabend einen Motorrollerfahrer kontrolliert, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der 21-Jährige fiel auf der Ailinger Straße auf, als die hinter ihm herfahrenden Beamten feststellten, dass an dem Fahrzeug lediglich ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Nachdem der Mann keine aktuellen Versicherungsunterlagen vorlegen konnte, wird er wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Nachfolgende Ermittlungen ergaben außerdem, dass der 21-Jährige offenbar den Roller im Mai 2023 zwar versicherte und dadurch ein Versicherungskennzeichen erhielt. Mutmaßlich um Beiträge zu sparen, kündigte er die Versicherung einen Monat später wieder und fuhr seitdem mit dem nicht versicherten Roller, an dem weiterhin das alte Kennzeichen angebracht war.

Tettnang

Radfahrerin stürzt nach Gefährdung durch Pkw

Leichte Verletzungen hat sich eine 29-jährige Fahrradfahrerin zugezogen, nachdem sie aufgrund eines dicht vorbeifahrenden Pkw zu Fall gekommen war. Die Radfahrerin war am Diensttagnachmittag um 16.40 Uhr von Apflau in Richtung Giessenbrücke unterwegs. Dabei kam ihr ein Pkw entgegen, der einen ebenfalls entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer überholte und deshalb entsprechend weit auf der Fahrspur der Fahrradfahrerin fuhr. Die Radlerin wurde dadurch eigenen Angaben zufolge abgedrängt und verlor beim Versuch, dem Pkw auszuweichen, die Kontrolle über das Rad und stürzte auf die Fahrbahn. Bislang liegen weder Hinweise zu dem Pkw noch zu dessen Fahrer vor, der nach dem Unfall ohne anzuhalten weiterfuhr. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich telefonisch mit dem Polizeiposten Tettnang unter der Rufnummer 07542/9371-0 in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Einbruchsversuch an Aussegnungshalle

Am vergangenen Wochenende wollte ein unbekannter Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen offenbar in die Aussegnungshalle des Hauptfriedhofes einbrechen. Hierzu versuchte er mit einem unbekannten Werkzeug zwei Holztüren aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchsversuchs und nimmt Hinweise zu Tat und Täter unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Rechts-vor-Links missachtet

Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro, nachdem sie an einer Kreuzung die Vorfahrtsregeln missachtet hatte. Die Audi-Fahrerin war auf der Ekkehardstraße in Richtung Ehlersstraße unterwegs, als sie die Vorfahrt einer von rechts aus der Beethovenstraße kommenden Arbeitsmaschine der Stadtwerke missachtete. Auf Grund dessen kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge, durch die der Pkw derart beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Meckenbeuren-Senglingen

Leichte Verletzungen durch Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat sich ein Pkw-Fahrer zugezogen, nachdem ein Mercedes seinem Skoda aufgefahren war. Der 32-Jährige war am Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr mit dem Skoda auf der B30 von Meckenbeuren in Richtung Ravensburg unterwegs. Als er nach links auf die B 467 abbiegen wollte, musste er auf Grund von Gegenverkehr halten. Dies erkannte der hinterherfahrende 60-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Kleinbus auf den Skoda auf. Durch den Aufprall verletzte sich der Skoda-Fahrer leicht. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 550 Euro.

