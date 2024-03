Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfallflucht nach Fehler beim Rangieren

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 15.10 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Donaustraße einen Pkw touchiert und ist im Anschluss weggefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Mutmaßlich war der Unbekannte beim Rangieren mit einem weißen Fahrzeug gegen die Fahrertür des Opel geprallt. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 500 Euro geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Eingeschlafen und in den Gegenverkehr gefahren

Nur knapp einem schweren Verkehrsunfall entgangen sind am Montag gegen 14 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer auf der L 333. Ein 31-Jähriger war mit seinem VW von Walchesreute kommend in Richtung Tettnang unterwegs und nickte eigenen Angaben zufolge auf Höhe des Breitenwiesenweges kurzzeitig ein. Aufgrund dessen geriet er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort mit seinem Fahrzeug den Maserati eines entgegenkommenden 59-Jährigen. Anschließend erlangte der VW-Fahrer wieder die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass die Situation verhältnismäßig glimpflich ausging. Durch die Kollision entstand am Maserati Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro, am VW fiel dieser minimal aus. Der 31-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten.

Friedrichshafen

Pkw gestreift und das Weite gesucht

Einen am Fahrbahnrand der Katharinenstraße abgestellten VW hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7.20 Uhr gestreift. Dabei entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Verkehrsteilnehmer und zum Unfallhergang nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Streich endet in Sachbeschädigung

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung hat die Polizei eingeleitet, nachdem unbekannte Jugendliche am Montagmittag an einem Haus Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht haben. Eine Gruppe von Jugendlichen klingelte gegen 12.35 Uhr an einer Haustür in der Kienestraße. Als die Bewohnerin des Gebäudes in Richtung der der Tür ging, hörte sie, wie eine Glasscheibe zerbrach. Anschließend konnte die Frau durch ein Fenster beobachten, wie die Jugendlichen von ihrem Hauseingang wegrannten. Bei der Überprüfung der Eingangstür stellte die 71-Jährige fest, dass das Glasfenster der Tür mutmaßlich eingetreten worden war. Eine Beschreibung der Vandalen liegt nicht vor. Hinweise zu den unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

