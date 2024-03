Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung in der Innenstadt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Schwabstraße die Glasscheibe einer Eingangstüre eingeschlagen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Bad Saulgau

Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Ohne eine gültige Fahrerlaubnis war ein 27-Jähriger am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der Neidleinstraße mit seinem PKW unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau fest, dass der ausländische Führerschein des Fahrers diesen hierzulande nicht mehr zum Autofahren berechtigt. Die Weiterfahrt wurde ihm daraufhin untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Herbertingen / Bad Saulgau

Falscher Führerschein

Einen gefälschten ausländischen Führerschein zeigte ein 62-Jähriger im Rahmen einer Verkehrskontrolle den Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau vor. Der Fahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr aufgrund falsch angebrachter Kennzeichen in der Erzbergerstraße von der Polizei gestoppt. Die Beamten erkannten bei der Prüfung des ausländischen Führerscheins, dass es sich hierbei um eine Fälschung handelt. Es stellte sich heraus, dass der 62-Jährige diesen vermutlich im Ausland käuflich erworben hat. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne gültigen Führerschein und Urkundenfälschung rechnen.

Bad Saulgau

Autofahrerin muss nach Unfall aus ihrem Fahrzeug befreit werden - verunreinigtes Erdreich wird abgetragen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Ortsumfahrung Bad Saulgau (B 32) wurde eine 56-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein 19-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Die 56 Jahre alte Renault-Fahrerin wollte von der L 285 aus Richtung Lampertsweiler nach links auf die B 32 abbiegen und übersah hierbei den 19-Jährigen in seinem Seat, der auf der Umgehungsstraße nach Herbertingen unterwegs war. In der Folge kollidierten die beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich, wobei der Seat von der Fahrbahn abgewiesen wurde und auf einer Fläche, die als Wasserschutzgebiet deklariert ist, zum Stehen kam. Sowohl der 19-Jährige, als auch die schwer verletzte Unfallverursacherin wurden durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Unfallwagen, an denen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe mehrerer 10.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme war die Umgehungsstraße bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste im Wasserschutzgebiet Erdreich abgetragen werden. Währenddessen war die Bundesstraße nur einspurig befahrbar.

