Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Zwei Motorroller im Visier Krimineller

Viernheim (ots)

Zwei Roller gerieten in den zurückliegenden Tagen in das Visier von Dieben. Beide motorisierten Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt der Taten vor Wohnhäusern abgestellt. In der Zeit zwischen Freitagabend (06.10.) und Sonntagnachmittag (08.10.) entwendeten die Kriminellen einen schwarzen Yamaha-Motorroller mit dem Kennzeichen 205 JFU in der Adolf-Damaschke-Straße und in der Nacht zum Sonntag (08.10.) hatten sich die Unbekannten in der Holzstraße an einem schwarzen Roller der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen 900 TVN zu schaffen gemacht.

Das Kommissariat 42 der Polizeistation Lampertheim-Viernheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt alle Hinweise zu den Unbekannten unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen. Derzeit können die ermittelnden Beamtinnen und Beamten einen möglichen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

