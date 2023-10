Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Michelstadt (ots)

Am Samstag (07.10.) kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr in der Landrat-Hoffmann-Straße in Michelstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pritschen LKW der Marke Iveco vorne links beschädigt wurde. Der hierdurch entstandene Schaden beläuft sich auf circa 800 Euro. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzen.

