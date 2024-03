Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Meckenbeuren

Unfallflucht nach Fehler bei Rangieren

Am Sonntagnachmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mutmaßlich beim Rangieren einen Pkw beschädigt und im Anschluss das Weite gesucht. Der Besitzer eines BMW parkte diesen zwischen 14Uhr und 17 Uhr in der Ravensburger Straße. Dort fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Stoßstange des parkenden Pkw, an welchem deshalb Lackschäden entstanden. Hinweise zum Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 800 Euro nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren unter der Rufnummer 07542/9432-0 entgegen.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz und unter Einwirkung von Cannabis unterwegs

Eine Streife des Polizeiposten Flughafen hat am Sonntag gegen 11 Uhr einen E-Rollerfahrer festgestellt, der ohne Versicherungsschutz und unter Einwirkung von Drogen unterwegs war. Die Beamten beobachteten den 27-jährigen, wie er mit seinem E-Scooter die Äußere Ailinger Straße befuhr. Da das Versicherungskennzeichen des Fahrzeuges abgelaufen war, nahmen sie ihn genauer unter die Lupe. Im Verlauf der Kontrolle zeigten sich bei dem Rollerfahrer Anzeichen auf eine Beeinflussung berauschender Mittel. Ein von ihm durchgeführter Drogenvortest ergab, dass er unter Einwirkung von THC stand. Auf Grund dessen musste der E-Scooterfahrer die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Er wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetztes und des Fahrens unter Einwirkung berauschender Mittel angezeigt.

Friedrichshafen

Bekifft zur Polizei gefahren

Ein 26-Jähriger ist am Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr mit seinem E-Scooter zum Polizeirevier Friedrichshafen gefahren. Dort wollte er sich im Rahmen eines Bürgergespräches informieren. Womit er nicht gerechnet hatte, war, dass ein Polizeibeamter auf der Wache bei ihm deutliche Anzeichen für eine Beeinflussung durch Rauschmittel feststellte. Auf Grund dessen wurde mit dem Rollerfahrer ein Drogenvortest durchgeführt. Dessen Ergebnis bestätigte, dass der 26-Jährige vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert hatte. Deshalb musste er mit einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen zur Blutentnahme ins Krankhaus fahren. Er wird nun wegen des Fahrens unter Einfluss berauschender Mittel angezeigt und muss mit einem Fahrverbot rechnen. Seinen E-Scooter musste er schieben.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Pkw

Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat ein bislang unbekannter Täter am Samstag zwischen 5.45 Uhr und 13.30 Uhr an einem Peugeot in der Bismarckstraße hinterlassen. Auf noch unbekannte Weise verursachte der Unbekannte ein Splittern der Windschutzscheibe Hinweise zu der Tat nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Nicht unerhebliche Verletzungen zog sich ein Radfahrer am Samstagmorgen kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Glärnischstraße zu. Eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des 49-Jährigen, der in der Albrechtstraße unterwegs war. Auf Grund dessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Fahrradfahrer zunächst auf die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich mittelschwere Kopfverletzungen zu, die im Krankhaus behandelt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von gut 4.000 Euro.

Friedrichshafen

E-Scooter entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr einen E-Scooter entwendet, der in der Ailinger Straße vor einer Kneipe abgestellt war. Der weiße E-Scooter des Hersteller Xiaomi war mittels Spiralschloss gesichert. Auf der rechte Seite des Rollers befindet sich eine auffällige schwarze Schramme. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Rufnummer 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Fußgänger bei Unfall verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 71 Jahre alter Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen gegen 10 Uhr erlitten. Ein 32-Jähriger rangierte mit seinem Klein-Lkw auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Äußeren Ailinger Straße. Dabei übersah er den Fußgänger, der hinter dem Fahrzeug vorbeigehen wollte. In der Folge kollidierte der rückwärtsfahrende Lkw mit dem Fußgänger, sodass dieser stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Kressbronn

Maserati angefahren

Ein bislang nicht bekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitagmittag zwischen 13.15 Uhr und 14 Uhr mit einem unbekannten Fahrzeug gegen einen in der Zehntscheuerstraße geparkten Maserati touchiert. Der Unbekannte prallte gegen die hintere, linke Seite des Sportwagens und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit. Dies beobachtete ein noch nicht bekannter Zeuge, der an dem angefahrenen Fahrzeug eine Notiz hinterließ. Dieser sowie weitere Zeugen mögen sich beim Polizeiposten Langenargen unter der Rufnummer 07543/9316-0 melden.

