Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zeugen nach Mülltonnenbrand gesucht

Radevormwald (ots)

Im Zusammenhang mit einem Mülltonnenbrand an Heiligabend in der Straße "Auf'm Winkel" sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu möglichen Tatverdächtigen in einem blauen Kleinwagen machen können.

Gegen 08.30 Uhr hatten Zeugen den Brand zweier Mülltonnen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nicht weit vom Brandort entfernt zwei junge Männer, die sich kurz vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem blauen Kleinwagen entfernten. Einer der Männer war zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß, hatte eine schmale Statur und trug schwarze Kleidung. Der zweite Verdächtige war etwa 10 cm kleiner, trug eine blaue Jeans sowie eine weiße Bomberjacke, auf deren Rückenteil ein V in pinkblauer Farbe aufgedruckt war.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell