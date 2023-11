POL-DU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Duisburg: Großeinsatz von Polizei und Justiz gegen den organisierten Leistungsmissbrauch

Duisburg (ots) - Am Mittwochmorgen (22. November, 7:40 Uhr) ist ein Autofahrer auf der Hamborner Straße von der Fahrbahn abgekommen, frontal mit einem geparkten Smart kollidiert und auf dem Dach gelandet. Der 22-jährige Mann am Steuer des Hyundai wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein ...

