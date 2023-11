Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Hyundai kollidiert mit geparktem Pkw und landet auf dem Dach

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (22. November, 7:40 Uhr) ist ein Autofahrer auf der Hamborner Straße von der Fahrbahn abgekommen, frontal mit einem geparkten Smart kollidiert und auf dem Dach gelandet. Der 22-jährige Mann am Steuer des Hyundai wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er konnte durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme war die Hamborner Straße in Höhe der Schwanstraße gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell