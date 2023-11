Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Korrektur Altersangabe Beifahrerin: Vorfahrt missachtet - vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Duisburg (ots)

Bei der Pressemeldung zu dem Vorfahrtsunfall auf der Koloniestraße im Dellviertel (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5653614) ist die Altersangabe der Beifahrerin im Ford fehlerhaft. Sie wurde im nachfolgenden Text korrigiert. Den Fehler bitten wir zu entschuldigen:

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Ford Focus und einem Fahrzeug der Bundespolizei sind am Montagmittag (20. November) gegen 12:45 Uhr auf der Koloniestraße vier Personen verletzt worden. Der Fahrer des Vito, ein 23-jähriger Bundespolizist und sein Beifahrer (52) kamen von der Autobahn 59 und waren in Richtung Wuhanstraße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem links abbiegenden Ford (Fahrer 37) kollidierten. Die 38 Jahre alte Beifahrerin verletzte sich schwer und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Rettungswagen brachten die leicht verletzten Bundespolizisten und den 37-jährigen Autofahrer ebenfalls in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Für die Unfallaufnahme war die Koloniestraße in Teilen gesperrt.

