BPOLI EF: Diebe nach Einbruch am Hauptbahnhof Weimar gefasst

Weimar, Weimar Hauptbahnhof (ots)

Nach einem gewaltsamen Einbruch in ein Geschäft am Hauptbahnhof Weimar wurden zwei Tatverdächtige gefasst.

Kurz vor 3 Uhr erhielt die Bundespolizeiinspektion Erfurt Kenntnis über einen Einbruch in ein Tabakwarengeschäft im Hauptbahnhof in Weimar. Beim Eintreffen von Polizeikräften flüchteten die Tathandelnden aus dem Bahnhof heraus, über die Gleise hinweg in nördliche Richtung. Auf Grund der Gefahren, die aus dem Bahnbetrieb resultieren, wurde die polizeiliche Nacheile kurzzeitig unterbrochen.

Bundes- und Landespolizei fahndeten im Nahbereich gemeinsam nach den mutmaßlichen Tätern. Unweit des Bahnhofes wurde ein 15-jähriger Junge ausfindig gemacht, der in seinem Rucksack vermeintliches Diebesgut mit sich führte. Darüber hinaus hatte er einen Personalausweis eines zweiten Jungen, ebenfalls 15 Jahre, bei sich. An dessen Wohnort konnte dieser angetroffen werden.

Durch die auffällige Kleidung der beiden 15-jährigen Deutschen und das Material der Videoüberwachung des Bahnhofes in Weimar konnte eine Zuordnung der Jungen zur Tat erfolgen. Der Einbruch in das Tabakwarengeschäft ist vollends durch Videoaufzeichnungen festgehalten. Während des gewaltsamen Herausbrechens der Tür aus der Verankerung trugen die Tathandelnden Masken.

Nachdem die Identitäten der Beschuldigten feststanden und erste Beweiserhebungen durch die Polizeiinspektion Weimar durchgeführt wurden sind, fand eine Übergabe an die jeweiligen Erziehungsberechtigten statt.

Die Bundespolizei sicherte sämtliche verwertbare Spuren am Tatort. Das Stehlgut aus dem Tabakgeschäft wurde sichergestellt. Das umfangreiche Bildmaterial wird gegenwärtig weiter gesichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge agierten die Personen gegen die Ladentür, bis diese letztendlich nachgegeben hat und ein Eindringen in das Geschäft möglich war. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Anfangsverdachtes eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zur Höhe des Schadens am Geschäft und der erbeuteten Waren kann auf Grund laufender Erhebungen noch keine abschließende Angabe gemacht werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell