POL Schwaben Nord: Hundehalter geht Frau körperlich an - Zeugenaufruf

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (07.08.2023) kam es gegen 11.00 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung in der Gabelsbergerstraße. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden geräumt. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und ermittelt nun die Brandursache. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Timo ...

