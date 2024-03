Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Fahrzeugschlüssel stecken gelassen - Unbekannter fährt mit Auto davon

Unverschlossen und mit stecken gelassenem Fahrzeugschlüssel hat am Sonntagabend ein Autofahrer seinen Lada in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Gasthauses abgestellt. Ein Unbekannter hat sich die Situation daraufhin offensichtlich zu Nutze gemacht und ist mit dem Pkw davongefahren. Nachdem die Polizei wegen des verschwundenen Fahrzeugs verständigt wurde, fand eine Streife den Wagen kurze Zeit später geparkt auf einem Parkplatz in der Maierhöfener Straße. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu hat Ermittlungen wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs gegen Unbekannte aufgenommen und nimmt Hinweise in diesem Zusammenhang unter Tel. 07552/984-0 entgegen.

Isny im Allgäu

Außenspiegel beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Straßen Kornhausgasse, Untere Stadtmauer und Wilhelmstraße an vier Pkw offensichtlich mutwillig die Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 an das Polizeirevier Wangen im Allgäu zu wenden. Dieses hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Baindt

Unbekannte werden bei versuchtem Rollerdiebstahl von Eigentümern gestört

Beim versuchten Diebstahl eines Rollers wurden am Sonntagabend mehrere Jugendliche von den Eigentümern gestört. Aufmerksam geworden durch Rollerlärm erkannten die Halter am Sonntagabend gegen 20 Uhr, dass vor ihrer Wohnung in der Marsweiler Straße unweit der Terrasse ein Unbekannter an ihrem Zweirad herumhantierte. Auf Ansprache flüchtete der Täter, der augenscheinlich jugendlich war. In unmittelbarer Nähe hatten sich offensichtlich weitere Jugendliche befunden, die dort mit ihren Motorrollern warteten und ebenfalls flüchteten. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen des versuchten Diebstahls aufgenommen und nimmt Hinweise auf den Täter und die übrigen Rollerfahrer unter Tel. 0751/803-6666 entgegen. Der unbekannte Täter soll schwarze Kleidung und einen dunklen Motorradhelm getragen haben.

Weingarten

Polizei rückt zu Einbruchsalarm aus

Zu einem Einbruchsalarm sind am Montag in den frühen Morgenstunden mehrere Streifen des Polizeireviers Weingarten zu einem Einkaufzentrum in der Franz-Beer-Straße ausgerückt. Bei der polizeilichen Überprüfung konnte ein beschädigtes Fenster ausgemacht werden, wobei derzeit nicht davon auszugehen ist, dass mögliche Täter in das Objekt gelangt sind. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen wegen eines möglichen versuchten Einbruchs aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

