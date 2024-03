Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann muss nach häuslicher Gewalt Geldbetrag hinterlegen

Einen Geldbetrag zur Sicherung des Strafverfahrens musste ein 37-Jähriger beim Polizeirevier Sigmaringen hinterlegen, der am Montagnachmittag gegenüber seiner Frau handgreiflich geworden war. Eine Streife rückte zu der Wohnanschrift aus und erteilte dem Mann daraufhin einen mehrtägigen Wohnungsverweis. Weil er ankündigte, sich ins Ausland absetzen zu wollen, musste der 37-Jährige, der keinerlei Einsicht zeigte, die Polizisten auf das Polizeirevier begleiten und dort das Bargeld hinterlegen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Um die leicht verletzte Frau kümmerte sich ein Rettungsdienst.

Sigmaringen

Autofahrerin prallt gegen Straßenlaterne

Auf eine Straßenlaterne ist am Montagmorgen eine 63 Jahre alte Autofahrerin in der Marie-Curie-Straße geprallt. Eigenen Angaben zufolge rutsche die Frau auf dem dortigen Parkplatz von der Bremse, fuhr über einen Bordstein und kollidierte mit der Laterne, die unglücklicherweise auf einen geparkten VW fiel. Sowohl am Opel der Unfallverursacherin als auch am VW entstand Sachschaden, der auf insgesamt rund 13.000 Euro beziffert wird. Der Sachschaden an der Straßenlaterne kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Hohentengen

Missglücktes Überholmanöver - Ermittlungen wegen Unfallflucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden sind am Montagmorgen am Skoda eines 31-Jährigen entstanden, der auf der L 293 zwischen Hohentengen und Eichen einen Lkw überholen wollte. Beim Überholvorgang kam der Autofahrer alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und schrammte mit seiner linken Fahrzeugseite an der dortigen Leitplanke entlang. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung dürfte lediglich gering ausgefallen sein. Weil der Verursacher den Unfall erst rund zwei Stunden später bei der Polizei meldete, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Über den weiteren Fortgang muss die Staatsanwaltschaft entscheiden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Unfälle unverzüglich zu melden sind, sofern nicht beide Beteiligten ihre Daten ausgetauscht haben oder ein Fremdschaden definitiv ausgeschlossen werden kann. Rufen Sie notfalls auf Ihrem örtlichen Polizeirevier an, sollten Sie sich nach einem Verkehrsunfall über die weitere Vorgehensweise unsicher sein.

Sauldorf

Fahrzeugbrand in einer Garage

Zu einem Garagenbrand sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 0,45 Uhr die Feuerwehr und Polizei in den Talweg ausgerückt. Ein Passant hatte Rauch aus der freistehenden Garage bemerkt und die Bewohner alarmiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen brach das Feuer an einem Opel aus und breitete sich auf die gesamte Garage aus. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten jedoch Schlimmeres verhindern und löschten die Flammen, die bereits im Begriff waren, auf die Gebäudefassade des danebenstehenden Hauses überzugreifen. Zur konkreten Brandursache gibt es aktuell noch keine Anhaltspunkte. Verletzt wurde niemand. Der insgesamt entstandene Sachschaden dürfte sechsstellig ausfallen.

Sigmaringen

Gefährliche Körperverletzung in Gemeinschaftsunterkunft

Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Männern im Alter zwischen 23 und 30 Jahren hat am Montagabend gegen 18 Uhr die Polizei in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Zeppelinstraße auf den Plan gerufen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es zwischen den Beteiligten in den vergangenen Tagen wiederholt zu verbalen Auseinandersetzungen. Diese gipfelten nun am Montagabend in Handgreiflichkeiten, in deren Verlauf einer der Beteiligten durch mit einem Cutter-Messer leicht an der Hand verletzt wurde. Der 30-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die Beteiligten wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Sigmaringen

Diebstahl

Eine schwere Rüttelplatte im Wert etwa 5.500 Euro haben Unbekannte vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Baustelle in der Gorheimer Allee gestohlen. Die Täter dürften die über 200 kg schwere Rüttelplatte unbemerkt mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Sachbeschädigung eines Fahrzeugs

Eine eingeschlagene Heckscheibe ist das Resultat einer Sachbeschädigung, welche sich am Montag zwischen 6.30 Uhr und 16.30 Uhr in der Oberen Bergenstraße ereignet hat. Unbekannte haben offensichtlich mutwillig die Heckscheibe des Pkw eingeschlagen, ohne jedoch etwas zu entwenden. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 in Verbindung zu setzen.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit flüchtendem Fahrer

Ein Auffahrunfall mit Fahrerflucht hat sich am Montag gegen 12 Uhr an einem Kreisverkehr in der Aftholderberger Straße ereignet. Als ein 23-jähriger Autofahrer am Kreisverkehr anhalten musste, stieß ein bislang unbekannter BMW-Fahrer, der von einem Parkplatz auf die Straße einfahren wollte, gegen seinen Hyundai. Der Unfallverursacher setzte anschließend unbeeindruckt fort. Am Hyundai des 23-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Gegen den flüchten Fahrer des 3er oder 4er BMW mit Sigmaringer Teilkennzeichen wird wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 auf dem Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Eine Straßenlaterne touchiert und anschießend das Weite gesucht hat im Laufe der letzten Woche ein bislang unbekannter Autofahrer in der Hans-Ruck-Straße. Der Schaden an der nun eingedrückten und schräg stehenden Straßenbeleuchtung beträgt etwa 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Pfullendorf unter Tel. 07552/2016-0 in Verbindung zu setzen. Gegen den Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

