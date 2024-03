Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf der Rheinischen Straße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0262

Am 05. März kam es auf der Rheinischen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 9 Uhr befuhr ein 22-jähriger Dortmunder mit dem Rad die Rheinische Straße in Richtung Westen. In Höhe der Hausnummer 47 kam es beim Abbiegen eines Pkw auf den dortigen Parkplatz zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort und entfernte sich über den Parkplatz in unbekannte Richtung.

Das Fahrzeug wird als Kombi in der Farbe Orange beschrieben. Der Fahrer wird auf circa 50 Jahre geschätzt und soll kurze Haare gehabt haben.

Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeiwache Mitte unter der Tel. 0231/ 132-1121.

