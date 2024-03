Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht nach gefährlicher Körperverletzung am Hörder Bahnhof mit Lichtbildern nach dem Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0261

Ein unbekannter Täter hat am 14. Juni am Hörder Bahnhof einen Fahrkartenkontrolleur und einen weiteren Mann mit Gasflaschen beworfen und verletzt. Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach einem Tatverdächtigen.

Zeugenangaben zufolge hatte ein 61-jähriger Fahrkartenkontrolleur aus Schmallenberg gegen 8.25 Uhr in der RB 53 Richtung Dortmund Hauptbahnhof zwei Männer kontrolliert, die, wie es sich herausstellte, nicht über eine gültige Fahrkarte verfügten. Die Männer standen offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel und reagierten aggressiv.

Unter anderem bespuckte einer der Männer den Mitarbeiter. Am Hörder Bahnhof verließen die Männer den Zug zwar, der zuvor genannte ging dann aber bedrohend auf den 61-Jährigen zu, der ihnen gefolgt war. Der Kontrolleur drohte daraufhin an, sein dienstlich geliefertes Reizgas einzusetzen, und tat dies auch, als der Mann weiter in aggressiver Weise auf ihn zu lief. Das veranlasste den Unbekannten dazu, eine Glasflasche in seine Richtung zu werfen. Diese traf den Schmallenberger und verletzte ihn am Kopf. Anschließend warf der Täter eine weitere Flasche in Richtung eines einschreitenden Zeugen. Der 60-jährige Dortmunder wurde dadurch leicht am Arm verletzt.

Der Angreifer flüchtete.

Die Polizei sucht nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Die Bilder finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/129410

Hinweise zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des Mannes gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

