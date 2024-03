Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge

Mindestens sieben Fahrzeuge hat ein bislang unbekannter Täter in der Ziegelstraße in den frühen Morgenstunden des Montags beschädigt. Der Unbekannte dürfte im Zeitraum zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens die Pkw, die auf dem Parkplatz eines Wohnhauses standen, angegangen haben. Dabei zerkratzte er den Lack und zerstach die Reifen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden, das wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Horgenzell

Nach Unfall weitergefahren

Ermittlungen wegen Fahrerflucht haben Beamte des Polizeireviers Ravensburg eingeleitet, nachdem der bislang unbekannte Lenker eines weißen VW T5 nach einem Unfall am Montag gegen 7.20 Uhr einfach weitergefahren ist. Die 26 Jahre alte Fahrerin eines VW Multivan war auf der Kreisstraße zwischen Sattelbach und Urnau unterwegs, als ihr der Unbekannte entgegenkam. Die Spiegel beider Fahrzeuge streiften sich, wodurch Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro entstand. Der Unbekannte setzte die Fahrt danach fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Sein VW soll hinten keine Fenster sowie das Kennzeichen nur einen Buchstaben in der Mitte gehabt haben. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Lenker des VW T5 geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 bei der Polizei melden.

Horgenzell

Fahrzeug gerät in Brand

Auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Horgenzell und Winterbach ist am Montag kurz nach 13 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Der 16 Jahre alte Fahrer des auf 45 km/h beschränkten Kleinwagens bemerkte während der Fahrt Brandgeruch und wenig später Flammen aus dem Motorraum. Er sowie sein Beifahrer konnten sich in Sicherheit bringen, bevor der Wagen in Vollbrand geriet. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit 24 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand, der Wagen musste abgeschleppt werden.

Weingarten

Notruf missbraucht

Wegen eines Brandalarms sind Feuerwehr und Polizei am Montag kurz nach 21.30 Uhr in eine Asylbewerberunterkunft in der Ravensburger Straße ausgerückt. Vor Ort waren weder Feuer noch Rauch erkennbar, dafür jedoch ein händisch ausgelöster Feuermelder. Die Einsatzkräfte konnten wieder abrücken, die Polizei hat Ermittlungen wegen Missbrauchs von Notrufen eingeleitet und versucht, den Übeltäter zu ermitteln.

Weingarten

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ein am Fahrbahnrand der Baienfurter Straße geparkter Renault ist am Montag zwischen 16 Uhr und 16.45 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt worden. Mutmaßlich prallte der Lenker eines vor dem Renault abgestellten Fahrzeugs mit der Anhängekupplung gegen dessen Front. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte, der den Anstoß womöglich nicht bemerkt hat, weg. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der unbekannte Fahrer eines Transportfahrzeugs, das zunächst vor dem Renault abgestellt war, für die Beschädigung verantwortlich ist. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Fronreute - Staig

Große Deko-Brezel von Bäckerei gestohlen

Etwa einen Meter groß ist eine Brezel aus Holz, die Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen vor einer Bäckerei in der Straße "Blitzenreuter Steige" gestohlen haben. Die zur Dekoration aufgestellte Holzbrezel samt Sockel hat dabei ein Gewicht von rund 40 Kilogramm. Das Polizeirevier Weingarten hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Holzbrezel geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer verletzt

Mit leichten Verletzungen wurde am Sonntag ein 24-Jähriger vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 18 Uhr mit seinem Wagen von der L 314 abgekommen war. Der Mann verlor auf regennasser Fahrbahn mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf Höhe Löffelmühle die Kontrolle über seinen VW, kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb an einer Baumgruppe stehen. Am Pkw, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro.

Bad Wurzach

Polizei stoppt alkoholisierten Fahrer

Rund 1,1 Promille hatte ein 65-jähriger Autofahrer intus, als er am Montag gegen 21.45 Uhr von der Polizei im Stadtgebiet angehalten wurde. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu.

Bad Wurzach

Unter Drogen hinterm Steuer

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 26-Jähriger rechnen, den eine Polizeistreife am Montag kurz vor Mitternacht im Ortsgebiet mit seinem Wagen gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest. Ein Vortest ergab zunächst keine Hinweise auf Drogenkonsum, bis die Polizisten entdeckten, dass der 26-Jährige beim Test getrickst hatte. Ein zweiter Test verlief im Anschluss positiv auf mehrere Drogenarten, weshalb die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus die Folge war. Der 26-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen. Er wird nun entsprechend angezeigt. Auch sein Beifahrer muss mit einer Strafanzeige rechnen: bei ihm fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell