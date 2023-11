Polizei Köln

POL-K: 231124-4-K Öffentlichkeitsfahndung nach Goldkettenraub in der Innenstadt - Foto

Köln (ots)

Nach einem Raub auf einen 29 Jahre alten Leverkusener in der Kölner Innenstadt, sucht die Polizei mit einem Bild aus der polizeilichen Videobeobachtung nach einem jungen Tatverdächtigen. Dem Flüchtigen wird vorgeworfen am Nachmittag des 3. Novembers den 29-Jährigen gegen kurz nach 16 Uhr auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring angesprochen und ihm unvermittelt die Goldkette vom Hals gerissen zu haben. Anschließend soll der 16 bis 20 Jahre alte Verdächtige in Richtung Friesenplatz davongerannt sein. Dabei ist der Gesuchte von den Kameras erfasst worden.

Ein Bild des jungen Mannes ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/120636

Der Verdächtige soll zum Tatzeitpunkt eine graue Baumwollhose und eine blaue Jacke getragen haben. Es ist etwa 1,75 Meter groß und trug eine braune Vokuhila-Frisur.

Die zuständigen Ermittler fragen: Wer kann Angaben zur Identität und zum Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer hat die Tat beobachtet und kann weitere Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell