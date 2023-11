Polizei Köln

POL-K: 231124-2-K Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle in Köln-Ehrenfeld - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle auf der Äußeren Kanalstraße / Subbelrather Straße in der Nacht zu Freitag (24. November) fahndet die Polizei nach zwei dunkel gekleideten Verdächtigen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein schlanker, etwa 176 cm großer Mann mit dunklen Augen, der sich mit Sturmhaube und Tuch maskiert hatte, gegen 23.50 Uhr die Tankstelle betreten und den Angestellten mit einer schwarzen Pistole bedroht haben. Er soll dann in die Kasse gegriffen und den Inhalt sowie das Mobiltelefon des Angestellten an sich genommen haben. Sein mutmaßlicher Komplize, der eine dunkle Jacke und eine graue Jogginghose mit weißer Schrift getragen und sich ebenfalls mit einem Tuch maskiert hatte, soll währenddessen vor der Tür gewartet haben. Anschließend seien beide in Richtung Subbelrather Straße geflüchtet.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cw/as)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell