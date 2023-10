LPI-SHL: Wiederholte Ruhestörung

Zella-Mehlis (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam es am 22.10.2023 gegen 02:40 Uhr zu einem Brand in der Bierbachstraße in Zella-Mehlis. Dabei geriet ein Holzstapel in Brand. Durch Löschen von Anwohnern und den eingesetzten Polizeibeamten konnte ein Übergreifen des Brandes auf das daneben befindliche Wohngebäude verhindert werden. Eine Selbstentzündung kann derzeit ausgeschlossen werden. An der Fassade des ...

mehr