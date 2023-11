POL-K: 231124-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach Raub auf Obdachlosen - Fotos

Köln (ots) - Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Mittwoch (22. November) verhindert, dass Betrüger einen Senior (87) in Köln-Merheim um seine Ersparnisse gebracht haben. Als der 87-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag in der Bankfiliale abheben wollte, wurde die Angestellte misstrauisch und informierte die Tochter des Seniors. Nach derzeitigem ...

