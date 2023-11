Polizei Köln

POL-K: 231123-2-K Aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert Betrug nach Schockanruf

Köln (ots)

Eine aufmerksame Bankmitarbeiterin hat am Mittwoch (22. November) verhindert, dass Betrüger einen Senior (87) in Köln-Merheim um seine Ersparnisse gebracht haben. Als der 87-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag in der Bankfiliale abheben wollte, wurde die Angestellte misstrauisch und informierte die Tochter des Seniors.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein Unbekannter den älteren Herrn am Dienstagabend (21. November) angerufen und vorgegeben, die Tochter befände sich nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Haft. Nur durch die Zahlung einer fünfstelligen Summe käme sie wieder frei. Als sich der Unbekannte am Mittwochvormittag erneut meldete, machte sich der Senior auf den Weg zur Bank, um dort das geforderte Geld abzuheben.

Die Polizei Köln rät in solchen Fällen: - Seien Sie grundsätzlich misstrauisch, wenn Sie am Telefon von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Geben Sie keine Details zu finanziellen Verhältnissen preis. - Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Informieren Sie im Zweifel umgehend die Polizei unter der 110.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://koeln.polizei.nrw/seniorenpraevention

(cw/kk)

