Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Israel-Flagge in Drochtersen entwendet - Flaggenmast beschädigt

Stade (ots)

In der vergangenen Nacht zwischen 20:00 h und 07:30 h haben Unbekannte in Drochtersen vor dem dortigen Rathaus eine an einen Flaggenmast befestigte Nationalflagge von Israel entwendet.

Die Diebe haben dazu das Flaggenseil des Mastes durchtrennt und konnten dann so die Flagge herunterlassen und mitnehmen.

Bereits am gestrigen Nachmittag hatten sich zwei Jungen und ein Mädchen am und in der Nähe des Mastes aufgehalten und sich daran zu schaffen gemacht, ein Diebstahl konnte dann aber von aufmerksamen Mitarbeitern des örtlichen Gemeindebauhofs verhindert werden.

Nachdem die drei Jugendlichen den Bereich verlassen hatten, kamen sie offenbar kurze Zeit später nochmal zurück und wurden erneut von Bauhofmitarbeitern angesprochen. Diese hatte sie dann ein zweites Mal verscheucht. Dabei wurde festgestellt, dass das Schloss an dem Mast schon beschädigt und die Flagge bereits ein Stück heruntergeholt worden war. Der Schaden wurde zunächst wieder provisorisch instandgesetzt.

Die drei Jugendlichen konnten wie folgt beschrieben werden:

- Mädchen, ca. 16 Jahre alt - 165 -170 cm groß und kräftig - Südosteuropäische Erscheinung - Trug zur Tatzeit ein dunkles Kopftuch, einen grünen Pullover mit einem dunklen Tuch darüber und eine dunkle Hose

- Junge, ca. 15 Jahre alt - 170 cm groß und schlank - Südosteuropäische Erscheinung - Hatte dunkle Haare - Trug zur Tatzeit eine dunkle Jogginghose mit weißen Streifen und ein dunkles Oberteil

- Junge, ca. 11 Jahre alt - Ca. 150 cm groß und hager - Südosteuropäische Erscheinung - War hauptsächlich dunkel gekleidet mit etwas hellerem Oberteil

Möglicherweise dieselben Täter waren dann offenbar in der Nacht zurückgekommen um ihr Werk zu vollenden und die Flagge zu entwenden. Auch in diesem Fall hat der Staatsschutz der Polizeiinspektion Stade die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Diebstahl übernommen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang am gestrigen Nachtmittag oder in der Nacht gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden. Sollten Videos von den Taten auftauchen, bittet die Polizei darum diese für die Ermittlungen zu übersenden.

Die Kommunen im Landkreis Stade haben sich darauf verständigt, auch weiterhin die Nationalflagge von Israel zu zeigen. Um weitere Diebstähle und Schabeschädigungen zu vermeiden werden diese nun aber in den Abendstunden jeweils abgenommen und morgens wieder aufgehängt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell