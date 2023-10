POL-STD: 1. Trickdieb gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Buxtehude aus,

Polizeiinspektion Stade

Stade (ots)

1. Trickdieb gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Buxtehude aus

Am vergangenen Donnerstag, den 05.10. trieb in den Vormittagsstunden ein Trickdieb in der Jahnstraße sein Unwesen, er gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Buxtehude aus. Mit unterschiedlichen Geschichten versuchte der Unbekannte sich Zutritt zu den Wohnungen von Senioren zu verschaffen.

Einer 85-jährigen Frau erzählte der Mann, er beabsichtigte, das Wasser im Haus abzustellen. Die Seniorin reagierte skeptisch und gewährte dem Unbekannten keinen Einlass. Die 85-Jährige griff schließlich zum Telefon und erkundigte sich bei den Stadtwerken Buxtehude nach einem entsprechenden Auftrag.

Ein 88-jähriger Senior war weniger skeptisch und ließ den falschen Stadtwerkemitarbeiter ein, dieser wollte angeblich den Wasserzähler ablesen. Der Unbekannte betrat mehrere Räume des Hauses, mutmaßlich auf der Suche nach Diebesgut. Schließlich fragte er den 88-Jährigen, ob dieser einen 100 EUR-Schein wechseln könne. Der Bewohner beabsichtigte zu helfen und holte sein Bargeld. Der falsche Mitarbeiter schickte ihn derweil unter einem Vorwand aus dem Zimmer, nach der Verabschiedung stellte der Senior schließlich das Fehlen seines Bargeldes fest.

Beschrieben wurde der Trickdieb wie folgt:

- männlich - kurze hellbraune Haare - schlanke Statur - ca. 175 cm groß - trug zur Tatzeit Jeans und ein hellblaues Langarmshirt - keine Handwerkerkleidung

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Gleichzeitig nimmt die Polizei die Tat zum Anlass, um vor derartigen Trickdiebstählen zu warnen. Unangekündigte Handwerker sollten im Zweifelsfall erst nach Rücksprache mit der beauftragenden Institution hereingelassen werden.

2. Motorroller in Buxtehude entwendet

In der Zeit zwischen vergangenen Freitagmorgen, 08:00 h und Dienstagmittag, 12:00 h haben bisher unbekannte Täter in Buxtehude am dortigen Bahnhof einen dort geparkten Motorroller entwendet.

Der schwarze Roller der Marke Zhejiang CF MOTO hat das Versicherungskennzeichen 697NDJ und stellt einen Wert von mehrere hundert Euro dar.

Hinweise auf den oder die Rollerdiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter 04161-647115.

