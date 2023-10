Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 1. Nissan SUV in Buxtehude entwendet, 2. LKW prallt gegen Baum und verliert dabei große Menge an Getränken

Stade (ots)

1. Nissan SUV in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannte Autodiebe haben in der Zeit von gestern Mittag, 11:15 h bis heute Morgen, 10:00 h in Buxtehude in der Kählerstraße einen dort in einer Garage abgestellten PKW entwendet. Der graue Nissan Qashqai hat das Kennzeichen STD-WD 83 und stellt einen Wert von ca. 10.000 Euro dar.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib des Fahrzeuges bitte unter der Rufnummer 04161-647115 an das Polizeikommissariat Buxtehude.

2. LKW prallt gegen Baum und verliert dabei große Menge an Getränken

Am heutigen Vormittag gegen kurz vor 09:30 h ist in Sauensiek auf der Wiegerser Straße aus bisher ungeklärter Ursache der 53-jährige Fahrer eines vollbeladenen Getränke LKW aus Bremen von der Fahrbahn abgekommen, nach rechts in den Seitenraum geraten und dort mit dem Anhänger gegen einen Baum geprallt. Dem Fahrer gelang es dann noch den LKW wieder auf die Straße zu steuern, der Anhänger blieb aber an dem entwurzelten Baum hängen.

Das Dach des Anhängers wurde abgerissen und die Ladung aus Kisten mit Kunststoff- und Glasflaschen wurde auf die Straße und in den Seitenraum verteilt.

Der 53-Jährige hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Feuerwehren aus Sauensiek und Apensen rückten an der Unfallstelle an und unterstützten bei ersten Aufräumarbeiten. Diese werden bis in die frühen Abendstunden durch die Straßenmeisterei und Ersatzfahrzeuge der betroffenen Spedition weiterlaufen. Die Kreisstraße bleibt bis dahin gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der angerichtete Schaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell