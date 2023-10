Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Personengruppe versucht Israel-Flagge am Stader Rathaus herunterzureißen, Unbekannte zerstechen Autoreifen in Buxtehude

Stade (ots)

1. Personengruppe versucht Israel-Flagge am Stader Rathaus herunterzureißen

Am gestrigen frühen Abend gegen kurz vor 19:00 h hat nach Zeugenaussagen eine ca. 2 bis 4-köpfige Gruppe von Heranwachsenden im Alter von ca. 16 bis 20 Jahren in die Räumlichkeiten des Rathauses des historischen Rathauses der Hansestadt Stade in der Fußgängerzone betreten.

Weitere 10 bis 12 Personen, die offenbar zu der Gruppe gehörten, hatten in der Fußgängerzone gestanden und die Aktion beobachtet und möglicherweise aus gefilmt.

Von außen und von innen wurde dann versucht, die aus Solidarität zu Israel (Partnerstadt Givat Shmuel) gehisste Nationalflagge von Israel herunterzureißen.

Dabei wurde offenbar auch eine Scheibe beschädigt.

Das Vorhaben gelang jedoch nicht und die Täter ergriffen die Flucht als die sofort eingesetzten Polizeibeamten mit mehreren Streifenwagen den Tatort anfuhren.

Eine anschließend umgehend eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Der Staatsschutz hat die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch und gemeinschädlicher Sachbeschädigung übernommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

2. Unbekannte zerstechen Autoreifen in Buxtehude

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Schlangenweg in Buxtehude bei zwei dort geparkten Fahrzeugen, einem Mercedes Vito-Transporter und einem VW-Golf insgesamt drei Reifen zerstochen und damit einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell