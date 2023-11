Polizei Köln

POL-K: 231124-3-K Durchsuchungen nach Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen - drei Haftbefehle vollstreckt

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

In einem bei der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahren wegen Diebstählen aus Handwerkerfahrzeugen hat die Polizei in den frühen Morgenstunden (24. November) drei Haftbefehle in Köln vollstreckt. Drei Männer (22, 23, 34) stehen im Verdacht, seit August 2023 überregional verschiedenste Eigentumsdelikte (Wohnungseinbruch, Diebstahl aus Handwerkerfahrzeugen, Tankbetrug, Kennzeichendiebstahl) insbesondere in Bonn, Siegburg und in verschiedenen Gemeinden in Rheinland-Pfalz und Hessen begangen zu haben.

Die Kriminalpolizei hat darüber hinaus einen von den Männern genutzten Transporter mit diversen entwendeten Werkzeugkoffern sichergestellt. Da die Ermittlungen sowie die Zuordnung des Diebesguts noch andauern, ist mit weiteren Auskünften durch die Staatsanwaltschaft Köln frühestens im Laufe der nächsten Woche zu rechnen. (ja/as)

