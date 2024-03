Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer verletzte sich bei Zusammenstoß mit anderem Radfahrer

Kempen (ots)

In der Nacht zu Karfreitag befuhren mehrere Freunde mit ihren Fahrrädern die Straße Niederheide in Kempen. Zuvor hatte die Gruppe eine Lokalität in Mülhausen besucht und war nun unterwegs nach Wachtendonk. Während der Fahrt stieß einer der Radfahrer, ein 57-jähriger Mann aus Wachtendonk, mit einem links neben ihm fahrenden 56-jährigen Freund zusammen und stürzte. Hierbei zog er sich eine Kopfverletzung zu, da er keinen Helm getragen hatte. Diese wurde durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt. Anschließend wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ein dort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, weshalb dem Verunfallten eine Blutprobe entnommen werden musste. /Ren (341)

