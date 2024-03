POL-VIE: Eine 16-Jährige Radfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots) - Eine gefährliche Körperverletzung an der Buschstraße in Kaldenkirchen in der Nähe des Nettebads beschäftigt das Kriminalkommissariat West. Ein 21-Jähriger aus Nettetal hatte sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 0.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, er sei von einer Personengruppe zusammengeschlagen worden. ...

