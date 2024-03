POL-SI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mann mit Stichverletzungen vor dem Siegener Bahnhof gefunden, Mordkommission der Polizei Hagen ermittelt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen (16.03.2023) ist es zu einem Einbruch in eine Computerfirma in Siegen gekommen. Polizisten wurden gegen 07:56 Uhr in die Heeserstraße gerufen. Angeblich sollte sich der Einbrecher noch in dem Gebäude befinden. Nach einer Durchsuchung des Objekts konnte jedoch keine tatverdächtige Person mehr angetroffen werden. Nach ...

mehr