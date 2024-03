Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Physiopraxis -Täter auf frischer Tat geschnappt-#polsiwi

Siegen (ots)

Am Dienstagmorgen (19.03.2024) sind Polizisten zu einem Einbruch in die Sandstraße gerufen worden.

Gegen 05:20 Uhr hatte eine Reinigungskraft einer Physiopraxis ein gutes Gespür bewiesen und schnell reagiert.

Nachdem sie die Praxis in dem Geschäftshaus in der Sandstraße aufgeschlossen hatte, stellte sie fest, dass diverse Schubladen durchwühlt waren. Anschließend fiel ihr eine unbekannte Person auf, die damit beschäftigt war, Geld vom Boden aufzusammeln.

Die 62-Jährige schaltete sofort, verließ die Räumlichkeiten wieder und schloss den vermeintlichen Einbrecher ein. Dieser flüchtete aber durch einen Nebeneingang, über welchen er zuvor gewaltsam in das Objekt gelangt war. Bei Verlassen des Gebäudes wurde der Täter jedoch von bereits eingetroffenen Polizisten in Empfang genommen. Die Einsatzkräfte nahmen den 50-jährigen Einbrecher vorläufig fest und brachten ihn auf die Polizeiwache in Siegen. Das geklaute Bargeld beziffert sich auf einen unteren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Sachbearbeitung übernommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in dem Geschäftshaus noch ein weiterer Einbruch in der Nacht stattgefunden hatte. Dabei brachen zwei Täter in einen Bürokomplex ein. Aus diesem wurden Elektro- und Kommunikationsmittel entwendet. Als einer der Täter konnte eindeutig der 50-jährige Einbrecher identifiziert werden, der auch in die Physio-Praxis eingedrungen war. Der zweite noch unbekannte Täter ist flüchtig.

Dieser flüchtige Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich

-schlanke Statur

-etwa 170-180 cm groß

-schwarze Jacke mit auffälligem Print und Fellkapuze

-schwarze Hose

-schwarze Schuhe

-Einweghandschuhe in weiß

-Maske in schwarz/weiß vor dem Gesicht

-trug einen spitzen Gegenstand in der Hand

Der 50-jährige Festgenommene wurde am gestrigen Tag (19. März) dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an. Der Mann wurde in die JVA nach Attendorn gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell