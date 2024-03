POL-SI: Einbruch in Zeitungsredaktion- Zeugen gesucht-#polsiwi

Siegen (ots) - Am vergangenen Samstag (16.03.2024) ist es in einem Supermarkt in der Fludersbach zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten gegen 14:55 Uhr in dem Markt diverse Spirituosen und Lebensmittel. Hierzu steckten die Täter die Ware in Einkaufstaschen. Die Ladendiebe verließen das Geschäft ohne zu bezahlen über ...

