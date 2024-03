POL-SI: Einbruch in Autohaus - Tatbeute bislang unbekannt - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Freitagmorgen (15.03.2024) ist die Polizei in die Numbachstraße in Siegen gerufen worden. Grund für den Einsatz war ein Hilfeersuchen, da ein 1-jähriges Kind versehentlich in einem Fahrzeug eingeschlossen war und sich die Schlüssel im Fahrzeug befanden. Das Kind war jedoch für sein Alter schon sehr pfiffig und konnte durch die Polizeibeamten ...

mehr