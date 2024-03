Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Kindergarten und Schule in Ehlen: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel):

In der vergangenen Nacht kam es in Habichtswald-Ehlen zu Einbrüchen in einen Kindergarten und eine Schule in der Kasseler Straße und im Oderweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass beide Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Einbrecher gehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter auf noch nicht abschließend geklärte Weise Zutritt in den Kindergarten und begaben sich dort offenbar zielgerichtet zum Büro. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Schränke und zwei Geldkassetten, aus welchen Bargeld entnommen wurde. Darüber hinaus gab es in der gleichen Nacht in der sich neben dem Kindergarten befindlichen Grundschule ebenfalls einen Einbruch. Hierbei wurde zunächst die Haupteingangstür aufgebrochen. Hiernach versuchten die Einbrecher den Spuren zufolge eine Brandschutztür aufzuhebeln. Diese hielt jedoch augenscheinlich stand, sodass weiterer Schaden abgewendet werden konnte und die Täter die Schule wieder ohne Beute verlassen haben.

Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Wolfhagen sucht nun nach Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Personen im Bereich der Kasseler Straße und dem Oderweg festgestellt haben. Hinweise werden telefonisch unter der Tel. 05692- 98290 entgegengenommen.

