Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Polizeieinsatz nach Schüssen aus Schreckschusswaffe am Pferdemarkt in Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Zwei aus einer Schreckschusswaffe abgefeuerten Schüsse sorgten am gestrigen Dienstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, für einen Polizeieinsatz am Pferdemarkt in Kassel, bei dem niemand verletzt wurde. Ein Passant nahm auf einer Grünfläche am Pferdemarkt eine dreiköpfige Gruppe junger Männer wahr. Aus dieser Gruppe habe eine Person eine Schusswaffe mit sich geführt und zweimal hintereinander in Richtung des Bodens geschossen. Im Anschluss steckte er die Waffe in seinen Hosenbund. Die unmittelbar hinzugezogenen Streifenwagen konnten die Gruppe vor Ort antreffen und festnehmen. Zudem fanden die Beamten im Nahbereich eine Papiertüte, in der sich neben einer entsprechenden schwarzen Schreckschusswaffe auch Munition befand. Diese konnte einem der Gruppenangehörigen, einem 24-Jährigen aus Kassel, zugeordnet werden und wurde seitens der Polizei sichergestellt. Nach bisherigen Ermittlungen hat ein anderer 17-Jähriger aus Baunatal die Schüsse abgegeben. Ein für das Führen einer solchen Waffe in der Öffentlichkeit erforderlicher "Kleiner Waffenschein" war bei ihm nicht vorhanden. Daher fertigten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der 17-Jährige wurde daher mit auf das Polizeirevier Mitte genommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen sowie Rücksprache mit seiner Erziehungsberechtigen wieder entlassen.

