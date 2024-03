Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall bei Immenhausen: Zwei Verletzte und ein Fahrzeug landet auf dem Dach

Kassel (ots)

Immenhausen (Landkreis Kassel):

Bei einem Wendemanöver am heutigen Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, kollidierten zwei Autos auf der L 3386 miteinander, wobei jeweils beide Fahrer verletzt wurden. Ein 31-Jähriger hatte die Landstraße von Hohenkirchen in Richtung Immenhausen befahren. Dieser wendete schließlich auf einem Feldweg neben der Fahrbahn und wollte daraufhin zurück auf die Landstraße fahren. Beim Wiedereinkehren übersah der Fahrer offenbar einen von links kommenden und in Richtung Espenau fahrenden VW Golf, wobei in Folge dessen beide Fahrzeuge zusammenstießen. Aufgrund des Aufpralls kam der Golf rechtsseitig von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete mit dem Fahrzeugdach auf dem dortigen Feld. Der darin befindliche 56-jährige Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Kassel. Auch der Fahrer des anderen Autos erlitt in Folge des Unfalls leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. An den nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe etwa 13.000 Euro. Sie wurden beide abgeschleppt. Für ca. 30 Minuten war die L 3386 vollgesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

