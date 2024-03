Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Juweliergeschäft in Wilhelmshöher Allee: Täter erbeuten Schmuck; Kripo sucht Zeugen

Kassel-Vorderer Westen: Unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Montag in ein Juweliergeschäft in der Wilhelmshöher Allee eingebrochen und haben offenbar diverse Schmuckstücke erbeutet. Wie die heute Morgen zur Anzeigenaufnahme zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) der Kasseler Kripo berichten, waren die Täter über die Eingangstür in das Geschäft nahe des Kirchwegs eingebrochen, die sie mit einem unbekannten Werkzeug aufbrachen. In dem Verkaufsraum verschafften sie sich anschließend ebenfalls gewaltsam Zugang zu verschiedenen Schmuckstücke, die sie an sich nahmen und vom Tatort in unbekannten Richtung flüchteten. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht abschließend fest. Aufgrund von Wahrnehmungen, die Anwohner in der Nacht gemacht hatten, kann angenommen werden, dass die Tat etwa gegen 3:30 Uhr stattfand.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Einbrüche zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in das Juweliergeschäft geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

