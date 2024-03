Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnungsbrand in Gräfestraße: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am heutigen Montag kam es in den frühen Morgenstunden zum Brand in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Gräfestraße. Das Feuer war nach bisherigem Kenntnisstand gegen 5 Uhr ausgebrochen. Durch die schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die anderen Wohnungen des Hauses verhindert werden, die Erdgeschosswohnung brannte jedoch völlig aus und ist nun unbewohnbar. Der Sachschaden wird von den an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Die beiden Bewohner der Erdgeschosswohnung sowie zwei Besucher eines anderen Hausbewohners, Männer und Frauen im Alter zwischen 27 und 55 Jahren, hatten offenbar Rauchgase eingeatmet und wurden deswegen von Rettungskräften vorsorglich in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Ob möglicherweise eine heruntergefallene Kerze ursächlich für den Brand war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die beim Kommissariat 11 der Kasseler Kripo geführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell