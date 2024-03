Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zeugen nach Unfall zwischen 12-jährigem Radfahrer und weißem Auto in Brückenhofstraße gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Zeugen eines Unfalls zwischen einem 12 Jahre alten Fahrradfahrer und einem weißen Auto, der sich am Mittwochmorgen in der Brückenhofstraße, Ecke Untere Bornwiesenstraße in Kassel ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Junge gegen 8 Uhr auf seinem Fahrrad von der Heinrich-Plett-Straße kommend in Richtung "Oberzwehren Mitte" auf der Brückenhofstraße unterwegs. An der Einmündung Untere Bornwiesenstraße kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem von rechts kommenden Auto, wodurch der Schüler aus Kassel stürzte und sich leicht verletzte. Die unbekannte Fahrerin des weißen Pkw soll nach dem Unfall noch ausgestiegen sein und kurz mit dem Jungen gesprochen haben, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Eine nähere Beschreibung der Fahrerin, die ein Kopftuch getragen haben soll, oder des Fahrzeugs liegen bislang nicht vor.

Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

