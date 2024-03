Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannter berührt 15-Jährige unsittlich: Kripo sucht Zeugen in Fuldabrück-Bergshausen

Kassel (ots)

Fuldabrück (Landkreis Kassel):

Ein 15 Jahre altes Mädchen aus dem Landkreis Kassel wurde am gestrigen Donnerstagabend im Ostring in Fuldabrück Opfer einer sexuellen Belästigung. Ein bislang unbekannter Mann hatte sie unsittlich berührt, woraufhin die Jugendliche mit ihrer Freundin flüchtete und telefonisch ihre Eltern alarmierte. Die weiteren Ermittlungen wegen sexueller Belästigung führen die Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Sie suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können. Es soll sich um einen ca. 20 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit dunklem Teint, kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart gehandelt haben, der eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose trug und gebrochenes Deutsch sprach.

Wie die 15-Jährige später den aufnehmenden Polizisten des Reviers Ost schilderte, war sie gegen 19:20 Uhr mit ihrer jüngeren Freundin zu Fuß unterwegs. An der Haltestelle "Ostring" wurden die Mädchen von dem unbekannten Mann angesprochen, der dort nach ihren Angaben zuvor aus einem aus Kassel kommenden Linienbus ausgestiegen war. Im weiteren Verlauf näherte sich der aufdringliche Unbekannte und berührte sie schließlich unsittlich am Oberkörper, woraufhin sie seinen Arm wegschob und gemeinsam mit ihrer Freundin weglief, so die 15-Jährige. Der Täter folgte den Mädchen noch ein Stück in Richtung Oderweg, bis sie den Mann abhängen konnten und sich versteckten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen ohne Erfolg.

Zeugen, die den Ermittlern des K 12 Hinweise auf den mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell