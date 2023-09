Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Vereinsheim ein - Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft schnitt zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Montagabend und Dienstagfrüh ein Loch in den Zaun eines Vereinsheims in der Straße Am Fischwasser. In dem Gebäude wurden mehrere Türen aufgebrochen und Werkzeug entwendet. Auch in die Hütten der angrenzenden Parzellen drang die Täterschaft ein. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Die Polizei leitete Ermittlungen hinsichtlich des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.

