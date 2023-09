POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Überfall auf dem Heimweg - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Am Dienstag betraten gegen 14.45 Uhr zwei Männer einen Baumarkt in der Waldstraße und packten in diesem mehrere Maschinen, Akkugeräte, Pfefferspray und andere Werkzeuge in einen Einkaufswagen. Diesen stellten sie im äußeren Verkaufsbereich in der Nähe des Außenzaunes ab. Anschließend fingen sie mit zwei Bolzenschneidern, die sie ebenfalls aus ...

mehr