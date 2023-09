Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Dreister Diebstahlsversuch einer Bande im Baumarkt

Mannheim (ots)

Am Dienstag betraten gegen 14.45 Uhr zwei Männer einen Baumarkt in der Waldstraße und packten in diesem mehrere Maschinen, Akkugeräte, Pfefferspray und andere Werkzeuge in einen Einkaufswagen. Diesen stellten sie im äußeren Verkaufsbereich in der Nähe des Außenzaunes ab. Anschließend fingen sie mit zwei Bolzenschneidern, die sie ebenfalls aus dem innen liegenden Verkaufsraum mitgenommen hatten, an, den Außenzaun zu durchtrennen, um einer weiteren Person außerhalb des Zaunes die Waren zu übergeben. Die durch einen Mitarbeiter, der das Tun der Personen beobachtet hatte, hinzugerufene Polizei konnte die beiden Männer im Baumarkt festnehmen und im Anschluss zum Polizeirevier Mannheim-Sandhofen bringen. Ihr bislang unbekannter Komplize im Außenbereich konnte flüchten. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang noch unbekannt.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen übernommen.

