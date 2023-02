Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Polizei Bitburg klärt Ladendiebstähle auf

Bitburg (ots)

Am gestrigen Tag, dem 01.02.2023, gelang es den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Bitburg mehrere Ladendiebstähle aufzuklären. Gegen 13:00 Uhr wurden die BeamtInnen über einen Ladendiebstahl in der Hauptstraße in Bitburg in Kenntnis gesetzt. Im Rahmen der anschließenden Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen konnte das Diebesgut im Rucksack einer polizeilich bekannten Person am ZOB in Bitburg aufgefunden werden. Die daraufhin durchgeführten Folgeermittlungen erbrachten Anhaltspunkte für weiterer Ladendiebstähle. Insgesamt steht die Person nun im Verdacht für fünf Ladendiebstähle im Bitburger Stadtgebiet verantwortlich zu sein. Die Schadenshöhe dürfte sich auf circa 700 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell