POL-NI: Sattelzug schneidet Kurve und drängt Transporter ab

Unfallzeugen gesucht

Liebenau (ots)

(opp) Den Fahrer eines komplett gelbfarbenen Sattelzuges suchen die Polizeibeamten der Polizeistation Marklohe nach einer Verkehrsunfallflucht in Liebenau. Demnach hat der Sattelzug am Freitag, 04.02.2022, gegen 14:30 Uhr, auf der Langen Straße mit seinem Auflieger eine Linkskurve dermaßen geschnitten, so dass ein entgegenkommender Fahrer eines weißen Transporters nach rechts auf den hohen Bordstein ausweichen musste um nicht mit dem Auflieger zu kollidieren. Hierbei wurde die vordere rechte Stahlfelge mitsamt der Bereifung nicht unerheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf 200,- Euro geschätzt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Fahrer des Sattelzuges seine Fahrt in Richtung Stolzenau fort. Die Beamten der Polizeistation Marklohe bitten etwaige Zeugen des Vorfalles sich unter der Telefonnummer 05021/92406-0 zu melden.

