Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer bei Unfall zwischen Obermeiser und Zierenberg schwer verletzt: Polizei sucht Fahrer von überholtem Pkw als Zeugen

Kassel (ots)

Zierenberg (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagnachmittag stieß ein Motorradfahrer beim Überholen auf der Landstraße 3211 zwischen Obermeiser und Zierenberg mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen und wurde dabei schwer verletzt. Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen aber nicht bestehen. Die Fahrerin des Pkw erlitt einen Schock. In die Ermittlungen zum Unfallhergang wurde auch ein Gutachter eingeschaltet. Zudem suchen die Beamten der Polizeistation Hofgeismar die Fahrerin oder den Fahrer des Autos, das der Motorradfahrer überholt hatte. Sie oder er könnte ein wichtiger Zeuge sein.

Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 17 Uhr. Der aus Zierenberg stammende 17-jährige Fahrer des Leichtkraftrades war von Obermeiser in Richtung Zierenberg unterwegs. Etwa 1,5 Kilometer hinter dem Ortsausgang von Obermeiser überholte er den noch unbekannten Pkw, wobei ihm ein Toyota entgegenkam, der von einer 50-Jährigen aus Calden gesteuert wurde. Die Frau hatte offenbar noch versucht, mit ihrem Wagen auszuweichen, jedoch stieß der Motorradfahrer mit der linken vorderen Seite des Pkw zusammen. Der 17-Jährige stürzte daraufhin auf die Straße. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war zwischenzeitlich an der Unfallstelle gelandet.

Die L3211 musste bis zum Abschluss der Arbeiten des Gutachters und der Sicherstellung der beiden Fahrzeuge bis etwa 20:15 Uhr voll gesperrt bleiben, wodurch es zu vorübergehenden Verkehrsbehinderungen kam.

Die Beamten der Polizeistation Hofgeismar bitten die Fahrerin oder den Fahrer des Pkw, der von dem Motorradfahrer überholt wurde, sich unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell